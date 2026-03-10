مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

1 0
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

4 1
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري المصري

الجونة

1 0
21:30

المصري

جميع المباريات

"العائلة وصورة والدته".. رسالة خاصة من جماهير جالاتا سراي لأوسيمين

كتب : يوسف محمد

10:17 م 10/03/2026
وجهت جماهير جالاتا سراي التركي، رسالة خاصة للاعب الفريق فيكتور أوسمين، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ليفربول اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فريق جالاتا سراي من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال.

رسالة خاصة من جماهير جالاتا سراي لأوسيمين

ورفعت جماهير جالاتا سراي لافتة، تحمل صورة أوسيمين ووالدته وكتب عليها: "نحن عائلة والعائلة كل شيء".

ودخل أوسيمين في نوبة بكاء قوية بعدمشاهدة هذه اللافتة، ثم توجه مباشرة إلى جماهير جالاتا سراي ووجه التحية إليهم، في أجواء غلب عليها الطابع العائلي بين اللاعب والجماهير.

موعد مباراة العودة بين ليفربول وجالاتا سراي

وتقام مباراة العودة بين ليفربول وجالاتا سراي، يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "آنفيلد".

والجدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، شارك في مباراة اليوم أمام ليفربول، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 من عمر المباراة ويدخل بدلا منه فريمبونج.

أقرأ أيضًا:

هيكلة القطاع وخصم 30%.. قرارات قوية من الخطيب بعد هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش

يوريسيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيكتور أوسيمين ليفربول وجالاتا سراي دوري أبطال أوروبا

