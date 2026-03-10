فيديو أهداف مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد عبد السلام
تمكن فريق جالاتا سراي التركي من تحقيق الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.
أهداف مباراة ليفربول وجالاتا سراي
وسجل هدف جالاتا سراي الوحيد في المباراة اللاعب ماريو ليمينا في الدقيقة 7 من عمر المباراة.
غلطة سراي يفتتح التسجيل مبكراً أمام ليفربول#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/9ZyXF5Gx5p— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2026
موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري الأبطال
ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره جالاتا سراي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، ضمن مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليفربول في الدوري
بينما يلاقي ليفربول قبل مواجهة جالاتا سراي في دوري الأبطال، نظيره توتنهام يوم الأحد 15 الموافق 15 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين في الدوري الإنجليزي.
جدول ترتيب ليفربول الدوري الإنجليزي
ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.