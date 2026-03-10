"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول

تمكن فريق جالاتا سراي التركي من تحقيق الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وجالاتا سراي

وسجل هدف جالاتا سراي الوحيد في المباراة اللاعب ماريو ليمينا في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره جالاتا سراي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، ضمن مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول في الدوري

بينما يلاقي ليفربول قبل مواجهة جالاتا سراي في دوري الأبطال، نظيره توتنهام يوم الأحد 15 الموافق 15 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين في الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب ليفربول الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.