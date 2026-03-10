مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

1 0
19:45

ليفربول

الدوري المصري

الجونة

1 0
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

0 3
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

فيديو أهداف مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

10:14 م 10/03/2026 تعديل في 10:24 م
تمكن فريق جالاتا سراي التركي من تحقيق الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وجالاتا سراي

وسجل هدف جالاتا سراي الوحيد في المباراة اللاعب ماريو ليمينا في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره جالاتا سراي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، ضمن مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول في الدوري

بينما يلاقي ليفربول قبل مواجهة جالاتا سراي في دوري الأبطال، نظيره توتنهام يوم الأحد 15 الموافق 15 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين في الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب ليفربول الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا أهداف مباراة ليفربول وجالاتا سراي

