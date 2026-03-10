كشف اتحاد الكرة المصري، عبر موقعه الرسمي، عن إعفاء اللاعب حمزة عبد الكريم من المعسكر المقبل لمنتخب مصر للشباب، والمقرر إقامته خلال الفترة من 23 مارس الجاري حتى 31 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري خلال فترة المعسكر.

وأوضح اتحاد الكرة أن القرار يأتي في إطار رؤية الجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين المحترفين، بما يحقق مصلحة اللاعب ويسهم في تطوير مستواه البدني والفني، خاصة في ظل ارتباطه بمباريات رسمية مهمة مع فريق شباب برشلونة الإسباني خلال فترة الأجندة الدولية.

وأضاف الاتحاد أن هذا القرار يهدف إلى منح اللاعب فرصة أكبر للاحتكاك التنافسي واكتساب المزيد من الخبرات داخل بيئة كروية أوروبية متطورة، لا سيما أنه تأخر في المشاركة مع فريقه بسبب استكمال الإجراءات والأوراق اللازمة، وبناء على ذلك، تم الاتفاق على استمراره مع ناديه في هذه الفترة، إيمانا بأن تطوره سينعكس إيجابيا على مستواه مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن وائل رياض تواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية، وأشاد بالمستوى الذي يقدمه مؤخراً.

وكان حمزة عبد الكريم قد شارك لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، عقب الانتهاء من استخراج أوراقه الرسمية وتصريح العمل اللازم للعب في إسبانيا.

كما بدأ حمزة مباراة فريقه أمام ويسكا أساسيا، وقدم أداء لافتا، حيث سجل أول أهدافه مع الفريق، إضافة إلى حصوله على ركلة جزاء خلال اللقاء.

يذكر أن حمزة عبد الكريم انتقل من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي، مع وجود بند يتيح للنادي الإسباني أحقية شراء عقده بشكل نهائي خلال الصيف المقبل.