يلاقي ليفربول نظيره جالاتا سراي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب تيليكوم أرينا.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ونجح ليفربول في الصعود إلى دور الـ 16، من مرحلة دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما صعد جلطة سراي إلى دور الـ 16 بعد ما نجح في الفوز على يوفنتوس في ملحق دوري أبطال أوروبا.