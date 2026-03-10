مباريات الأمس
جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 10/03/2026 تعديل في 11/03/2026
يلاقي ليفربول نظيره جالاتا سراي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب تيليكوم أرينا.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ونجح ليفربول في الصعود إلى دور الـ 16، من مرحلة دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما صعد جلطة سراي إلى دور الـ 16 بعد ما نجح في الفوز على يوفنتوس في ملحق دوري أبطال أوروبا.

ليفربول موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي دوري أبطال أوروبا

