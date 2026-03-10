مباريات الأمس
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

بينها ليفربول ضد جلطة سراي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 10/03/2026
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول ضد جلطة سراي، وبرشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

غلطة سراي ضد ليفربول - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

أتلتيكو مدريد ضد توتنهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت

أتالانتا ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الجونة ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مواعيد دوري أبطال أوروبا

