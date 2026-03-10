موعد سفر بعثة بيراميدز إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول ضد جلطة سراي، وبرشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

غلطة سراي ضد ليفربول - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

أتلتيكو مدريد ضد توتنهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت

أتالانتا ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الجونة ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1