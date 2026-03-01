شهدت مباراة مانشستر سيتي ونظيره ليدز يونايتد، التي أُقيمت السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، توقفًا مؤقتًا في الدقيقة 13 بقرار من الحكم بيتر بانكس، للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال اللقاء.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التسهيلات التي أقرتها رابطة الدوري الإنجليزي، والتي تمنح اللاعبين الصائمين فرصة قصيرة للإفطار أثناء المباريات المقامة خلال شهر رمضان، دون التأثير على سير المنافسات.

وخلال فترة التوقف، تناول عدد من اللاعبين مشروبات ومكملات غذائية بشكل سريع، بينما أبدى بعض المشجعين في مدرجات ملعب إيلاند رود اعتراضهم عبر إطلاق صافرات استهجان.

تعليق جوارديولا على احتجاجات الجماهير

وعقب نهاية المباراة التي حسمها مانشستر سيتي بهدف دون رد، علّق المدير الفني للفريق بيب جوارديولا على الواقعة، مؤكدًا أن احترام الأديان والتنوع الثقافي يمثل جزءًا أساسيًا من كرة القدم الحديثة.

وأوضح جوارديولا أن قرار التوقف جاء بناءً على تعليمات رابطة الدوري، مشيرًا إلى أن الاستراحة لم تتجاوز دقيقة واحدة، وهدفت فقط إلى مساعدة اللاعبين الصائمين على أداء واجباتهم البدنية في أفضل الظروف الممكنة، لافتًا إلى التزام اللاعبين بالتركيز الكامل رغم الموقف.