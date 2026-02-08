مباريات الأمس
"تألق الصفقات".. بيراميدز يتأهل رسمياً لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا برباعية مثيرة في ريفرز يونايتد

كتب - نهى خورشيد

08:47 م 08/02/2026 تعديل في 09:17 م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً كبيراً على مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جودسويل أكبابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لموسم 2025-26 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم ستيفن مانيو بهدف مبكر لصالح ريفرز في الدقيقة 33، قبل أن يعود بيراميدز للسيطرة على اللقاء ويعدل مصطفى فتحي النتيجة في الدقيقة 52.

ثم أضاف مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، قبل أن يسجل الأردني عدي الفاخوري الهدف الثالث في الدقيقة 87، واختتم ناصر ماهر رباعية الفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، تأهل بيراميدز رسمياً إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ريفرز يونايتد عند نقطة واحدة ليحتل المركز الأخير في المجموعة.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا ريفرز يونايتد

