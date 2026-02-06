الزمالك بزيه الأبيض أمام زيسكو في الكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الزمالك المقبلة أمام زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تحديد ألوان قمصان الفريقين خلال اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة بزيه الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر.

في المقابل، تقرر أن يظهر فريق زيسكو الزامبي بزيه الذي يجمع بين اللونين الأخضر والبرتقالي، على أن يرتدي حارس مرماه زيه باللون السماوي.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي نادي الزمالك وهم محمد حسن تيتو المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي زيسكو.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم في إطار الاستعداد لخوض المواجهة المهمة أمام زيسكو ضمن منافسات دور المجموعات.

ويحل الزمالك ضيفاً على الفريق الزامبي في تمام الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.