شارك المهاجم المصري أحمد حسن كوكا في فوز فريقه الاتفاق على ضيفه ضمك بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام، في إطار مواجهات الجولة الـ21 من موسم 2025-2026.

وافتتح النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم التسجيل مبكراً في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني عزز الاتفاق تقدمه بالهدف الثاني عن طريق مختار علي في الدقيقة 75، لينهي أصحاب الأرض المباراة لصالحهم بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة استبدال كوكا خلال الشوط الثاني بقرار من المدرب سعد الشهري، إذ شارك بدلاً منه اللاعب ماتيا جلوشيفيتش.

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.