وفاة أسطورة كرة القدم الأمريكية سوني يورجنسن

توفي سوني يورجنسن لاعب الوسط الأسطوري وعضو قاعة مشاهير كرة القدم الأمريكية للمحترفين، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد مسيرة حافلة مع فريق واشنطن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم فريق واشنطن كوماندوز اليوم الجمعة، أن النادي تلقى نبأ وفاة يورجنسن في الصباح من أفراد عائلته.

وكان يورجنسن انضم إلى واشنطن عام 1964 ضمن صفقة تبادل مفاجئة للاعبي الوسط، انتقل خلالها نورم سنيد إلى فريق فيلادلفيا إيجلز ليبدأ بعدها يورجنسن رحلة استمرت 11 موسماً مع واشنطن.

وتمكن النجم الراحل من تجاوز حاجز 3000 ياردة تمرير في الموسم الواحد خمس مرات، منها مرتان بقميص فيلادلفيا.

ودخل يورجنسن إلى قاعة مشاهير كرة القدم الأمريكية عام 1983، ولا يزال حتى اليوم اللاعب الوحيد في تاريخ واشنطن الذي ارتدى القميص رقم 9 في مباراة رسمية.