رأسية حمدي فتحي تمنح الوكرة انتصاراً مثيراً في الدوري القطري (فيديو)

حقق الفريق الكروي بنادي الوكرة فوزاً قاتلاً على حساب الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري القطري.

وأقيم اللقاء على استاد سعود بن عبدالرحمن، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من المسابقة، إذ شارك حمدي فتحي أساسياً في تشكيل الوكرة أمام الأهلي.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يتمكن أيوب عسال من إدراك التعادل للوكرة في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني، نجح لوكاس مينديز في تسجيل الهدف الثاني للوكرة عند الدقيقة 67، لكن الأهلي عاد سريعاً ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 75.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، خطف حمدي فتحي الفوز لفريقه مسجلاً هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+2 عبر رأسية، ليمنح الوكرة ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، واصل الوكرة نتائجه الإيجابية رافعاً رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

وفي سياق متصل خاض حمدي فتحي خلال الموسم الحالي 12 مباراة في الدوري القطري، تمكن خلالها من تسجيل هدفين