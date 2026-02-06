مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

رأسية حمدي فتحي تمنح الوكرة انتصاراً مثيراً في الدوري القطري (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

07:24 م 06/02/2026 تعديل في 07:27 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدف حمدي فتحي 4
  • عرض 5 صورة
    هدف حمدي فتحي
  • عرض 5 صورة
    هدف حمدي فتحي 3
  • عرض 5 صورة
    هدف حمدي فتحي 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الكروي بنادي الوكرة فوزاً قاتلاً على حساب الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري القطري.

وأقيم اللقاء على استاد سعود بن عبدالرحمن، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من المسابقة، إذ شارك حمدي فتحي أساسياً في تشكيل الوكرة أمام الأهلي.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يتمكن أيوب عسال من إدراك التعادل للوكرة في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني، نجح لوكاس مينديز في تسجيل الهدف الثاني للوكرة عند الدقيقة 67، لكن الأهلي عاد سريعاً ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 75.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، خطف حمدي فتحي الفوز لفريقه مسجلاً هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+2 عبر رأسية، ليمنح الوكرة ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، واصل الوكرة نتائجه الإيجابية رافعاً رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

وفي سياق متصل خاض حمدي فتحي خلال الموسم الحالي 12 مباراة في الدوري القطري، تمكن خلالها من تسجيل هدفين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمدي فتحي الوكرة القطري الدوري القطري الأهلي الوكرة والأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
"سيؤثر عليناً قارياً ومحلياً".. المصري يرفض تعديل موعد مواجهته أمام وادي
رياضة محلية

"سيؤثر عليناً قارياً ومحلياً".. المصري يرفض تعديل موعد مواجهته أمام وادي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان