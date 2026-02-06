كشف كريم دودان المدير الرياضي لنادي شبيبة القبائل الجزائري، عن بعض الملفات المرتبطة بمواجهة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مستقبل عدد من لاعبي الفريق.

أوضح دودان في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي سبق وأن أبدى اهتمامه بضم المدافع بلعيد خلال فترة سابقة، مشيراً إلى أن ملف الانتقالات يظل مفتوح دائماً ولا يمكن استبعاد حدوث الأمر في المستقبل خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الطرفين.

وأضاف المدير الرياضي لشبيبة القبائل أن فريقه عانى من عدم اكتمال صفوفه مع بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهو ما أثر بشكل واضح على النتائج خلال بداية مشواره القاري.

واختتم دودان تصريحاته بالتعبير عن ثقته في قدرة الأهلي وشبيبة القبائل على التأهل معاً إلى الدور ربع النهائي، متوقعاً أن يحسم الفريقان بطاقتي العبور عن المجموعة رغم شدة المنافسة.

