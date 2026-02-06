مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

قبل مواجهة دوري الأبطال.. المدير الرياضي لشبيبة القبائل يكشف كواليس اهتمام الأهلي بمدافعه

كتب : نهي خورشيد

01:42 ص 06/02/2026
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف كريم دودان المدير الرياضي لنادي شبيبة القبائل الجزائري، عن بعض الملفات المرتبطة بمواجهة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مستقبل عدد من لاعبي الفريق.

أوضح دودان في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي سبق وأن أبدى اهتمامه بضم المدافع بلعيد خلال فترة سابقة، مشيراً إلى أن ملف الانتقالات يظل مفتوح دائماً ولا يمكن استبعاد حدوث الأمر في المستقبل خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الطرفين.

وأضاف المدير الرياضي لشبيبة القبائل أن فريقه عانى من عدم اكتمال صفوفه مع بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهو ما أثر بشكل واضح على النتائج خلال بداية مشواره القاري.

واختتم دودان تصريحاته بالتعبير عن ثقته في قدرة الأهلي وشبيبة القبائل على التأهل معاً إلى الدور ربع النهائي، متوقعاً أن يحسم الفريقان بطاقتي العبور عن المجموعة رغم شدة المنافسة.

إقرأ أيضًا:

شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟

"لدي عروض مصرية".. كهربا يوضح موقفه من الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بلعيد زين الدين بلعيد شبيبة القبائل الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"
أخبار المحافظات

العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"
"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب
علاقات

"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت