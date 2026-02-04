مصدر يكشف سر استبعاد شيكو بانزا عن مباراة كهرباء الإسماعيلية

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

حارس المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، نيكو أوريلي

الهجوم: أنطوان سيمنيو، فيل فودين، عمر مرموش

البدلاء:جيانلويجي دوناروما، روبين دياز، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، رودري، سفير نيبان، ماك أيدو، أليني، لويس

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 7: عمر مرموش يسجل الهدف الأول لمانشتر سيتي

الدقيقة 12:فرصة هدف للسيتي بعد تمريرة ويقابلها ريندرز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

الدقيقة 19: تسديدة قوية من عمر مرموش خارج منطقة الجزاء الدفاع يتصدى

الدقيقة 22: خطيرة لنيوكاسل بعد تسديدة قوية من أنتوني جوردون داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

الدقيقه29: مرموش يسجل الهدف الثاني لمانشستر

الدقيقة 33: ريندرز يسجل الثالث للسيتي

الدقيقة 42: فرصة هدف للسيتي بعد تسديدة قوية من نيكو جونزاليس على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من حارس نيوكاسل

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: فرصة لنيوكاسل بعد تمريرة ويقابلها يوان ويسا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى