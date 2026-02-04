مصدر يكشف سر استبعاد شيكو بانزا عن مباراة كهرباء الإسماعيلية

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد في إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وشهد التشكيل عودة النجم المصري عمر مرموش، للمشاركة أساسيًا في اللقاء، بجانب كل من جيمس ترافورد، ناثان آكي، تيجاني ريندرز، فيل فودين، نيكو جونزاليس.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

حارس المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، نيكو أوريلي

الهجوم: أنطوان سيمنيو، فيل فودين، عمر مرموش

البدلاء:جيانلويجي دوناروما، روبين دياز، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، رودري، سفير نيبان، ماك أيدو، أليني، لويس