الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا

كتب : يوسف محمد

08:02 م 27/02/2026

ريال مدريد ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروب

أقيمت اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري، قرعة دور ال 16 للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عن مواجهة قوية بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي

وتقام مباراة ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين ريال مدريد ومان سيتي، يوم الأربعاء الموافق 11 مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل، تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومان سيتي

وباتت مواجهة ريال مدريد ومان سيتي، من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق وتواجها الفريقان معا في 15 مباراة من قبل.

وخلال 15 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل في 4 لقاءات.

ونجح لاعبو ريال مدريد في تسجيل 29 هدفا في مرمى السيتي، فيما تلقت شباكهم 29 هدفا أيضًا.

موعد مباراة مان سيتي والريال وري ابطال أوروبا يال مدريد

