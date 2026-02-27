أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الهلال والشباب في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي إلى الحكم النمساوي سيباستيان جيشامر.

ويلتقي الزعيم بنظيره الليوث مساء اليوم الجمعة على ملعب إس إتش جي أرينا، وذلك في تمام و التاسعة، على أن تنقل عبر قناة "ثمانية"

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن سيباستيان جيشامر حكم قمة الهلال والشباب:

1- ولد جيشامر في 13 أكتوبر 1988 بمدينة سالزبورج ونشأ في بلدة بورموس إذ بدأت علاقته بكرة القدم.

2- انطلق في مجال التحكيم عام 2005 بدعم من والده ومسؤولي لجنة الحكام في سالزبورج، قبل أن يتدرج في المسابقات المحلية وصولاً إلى الدوري النمساوي الممتاز، ونال الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2019.

3- يعمل جيشامر مهندساًَ مدنياً إلى جانب نشاطه التحكيمي، غذ يدير شركة متخصصة في التخطيط والهندسة المعمارية بمدينة بيرشتسجادن الألمانية، كما يمتلك استثمارات في شركات عقارية عدة.

4- يقيم الحكم الدولي في مدينة سيكيرشن آم فالرسي مع أسرته.

5- أدار عدة مباريات بارزة على رأسها نهائي كأس النمسا 2024، إضافة إلى مشاركات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلاً عن تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات أمم أوروبا 2024.

6- كما أدار مباريات في الدوريات اليوناني والقبرصي والإماراتي والسعودي، وسبق له قيادة مواجهات في الدوري السعودي، من بينها الهلال أمام الاتفاق، والقادسية ضد الخليج.

7- أدار 369 مباراة أشهر خلالها 1569 بطاقة صفراء بينها 52 بطاقة تحولت إلى حمراء، إلى جانب 44 بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب 108 ركلات جزاء.