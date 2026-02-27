"هدية أرجنتينية غريبة".. مطعم صيني يجمع روني ومارادونا.. ما القصة؟

كشف واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عن واقعة غريبة جمعته بـ أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا، خلال تناوله طعام العشاء في أحد المطاعم الصينية.

وتحدث روني في برنامجه "The Wayne Rooney Show" عن مواجهة سابقة جمعت اليونايتد مع ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 2013: "حققنا نتيجة جيدة، سجل داني ويلبيك هدفاً برأسية بعدما أرسلت عرضية من ركلة ركنية، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1".

وعن سبب الخلاف مع مدربه السابق السير أليكس فيرجسون:"استدعاني وأخبرني أنني سأجلس احتياطياً كنت غاضباً جداً، لعبت في مركز غير مركزي من أجل الفريق وساعدت في تحقيق تعادل مهم خارج أرضنا، ثم خسرنا 2-1 في الإياب".

وروي روني أنه توجه مساءً إلى مطعم وينحز الصيني في مانشستر وهو بمثابة وجهة مفضلة لنجوم الدوري الإنجليزي وهناك تقابل مع مارادونا:"ذهبت إلى المطعم بملابس التدريب الخاصة بالنادي، وكان مارادونا هناك التقطت صورة معه وكان يرتدي بدلة كاملة وربطة عنق فجأة خلع ربطة عنقه وألبسني إياها فوق ملابس التدريب كان موقفاً غريباً.

واختتم روني حديثه قائلاً:"لا تزال ربطة العنق في منزلي حتى الآن كانت لحظة غريبة، خاصة أنني كنت غاضباً بعد المباراة، خرجت وأنا في قمة غضبي وشربت بعض كؤوس النبيذ، لكن على الأقل عدت بشيء مميز عدت بربطة عنق مارادونا".