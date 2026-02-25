مباريات الأمس
سلامة اللاعبين أولويتنا.. بيان من الاتحاد البرتغالي بشأن مباراة المكسيك الودية

كتب : هند عواد

01:23 م 25/02/2026
علق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، على الأوضاع الحالية في المكسيك بعد مقتل "إل مينشو" وانتشار الفوضى في البلاد، ومصير المباراة الودية المرتقبة أمام المكسيك.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب البرتغال مباراة ودية ضد منتخب المكسيك، في العاصمة مكسيكو سيتي، يوم 28 مارس المقبل.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي: "منذ البداية، شعر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بالفخر لدعوته للمشاركة في إعادة افتتاح هذا الملعب التاريخي، الذي يمر حاليًا بالمراحل النهائية من التجديد، ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة للأحداث تستدعي تقييمًا مستمرًا للظروف المُصاحبة لزيارة وفد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم".

وأضاف: "في هذا السياق، تُعد توجيهات الحكومة البرتغالية أساسية وحاسمة لمتابعة الوضع، وسيتم اتخاذ أي قرار بناءً على المتابعة المستمرة، وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة، وبالتنسيق مع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الذي تربطه علاقات وثيقة بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم، علاقات مؤسسية ممتازة وتواصل منتظم".

واختتم: "يؤكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن سلامة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير هي أولويته القصوى، وهذا هو المعيار الأساسي لجميع التقييمات والقرارات المتعلقة بإقامة المباراة".

منتخب البرتغال مباراة البرتغال والمكسيك إل مينشو رونالدو

