فيديو أهداف مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق أرسنال في تحقيق فوزا مستحقا على نظيره توتنهام برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وتألق الثنائي إيبيريتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس، لاعبا آرسنال، خلال اللقاء، إذ سجل كل منهما هدفين، وأحرز إيزي هدفيه في الدقيقتين 32 و61، بينما سجل جيوكيريس في الدقيقتين 47 و 4+90.
بهذا الفوز، واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.
إيزي يفتتح التسجيل لآرسنال في ديربي شمالي لندن#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/zrKg9Hwb8a— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2026
توتنهام يدرك التعادل سريعاً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/gn7g32KqR0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2026
إيزي يواصل الإبهار ويبصم على ثاني أهدافه#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/xgtyYJld0s— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2026
February 22, 2026
هدف خيااااااااااااالي من جيوكيريس!!! 😱♥️— عمرو (@bt3) February 22, 2026
