فيديو أهداف مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوزا مستحقا على نظيره توتنهام برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتألق الثنائي إيبيريتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس، لاعبا آرسنال، خلال اللقاء، إذ سجل كل منهما هدفين، وأحرز إيزي هدفيه في الدقيقتين 32 و61، بينما سجل جيوكيريس في الدقيقتين 47 و 4+90.

بهذا الفوز، واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.