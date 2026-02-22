مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 4
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

09:26 م 22/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (1)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (3)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوزا مستحقا على نظيره توتنهام برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتألق الثنائي إيبيريتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس، لاعبا آرسنال، خلال اللقاء، إذ سجل كل منهما هدفين، وأحرز إيزي هدفيه في الدقيقتين 32 و61، بينما سجل جيوكيريس في الدقيقتين 47 و 4+90.

بهذا الفوز، واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال فيديو أهداف أرسنال وتوتنهام ملخص مباراة أرسنال وتوتنهام الدوري الإنجليزي فيديو أهداف أرسنال جدول ترتيب أرسنال في الدوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد فاروق: تنازلت عن منصبي في موبيكا لابني عشان يتعلم من الغلط
أخبار مصر

محمد فاروق: تنازلت عن منصبي في موبيكا لابني عشان يتعلم من الغلط
سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
حوادث وقضايا

سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
أخبار البنوك

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
متحدث الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قومية في تقييم أداء
أخبار مصر

متحدث الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قومية في تقييم أداء
الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة
علاقات

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟