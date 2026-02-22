مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

رونالدو بعد صدارة النصر: أنتمي للمملكة ونسير على الطريق الصحيح

كتب : محمد خيري

02:34 م 22/02/2026
أكد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، أنه سعيد للغاية بتواجده في المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالترحيب الحار الذي تلقاه هو وعائلته وأصدقاؤه منذ انضمامه للنادي.

جاءت تصريحات رونالدو عقب فوز النصر بنتيجة 4-2 على الحزم يوم السبت، حيث سجل النجم البرتغالي هدفين وساهم في تعزيز صدارة فريقه للدوري السعودي برصيد 55 نقطة.

وقال الأسطورة البرتغالية: "أنا سعيد للغاية، وكما أقول مرات عديدة، أنا أنتمي إلى المملكة العربية السعودية، إنها دولة رحبت بي وبأسرتي وأصدقائي ترحيبًا حارًا، وأنا سعيد هنا وأرغب في الاستمرار."

وأضاف: "الأهم أننا مستمرون في السعي، نحن في القمة، ومهمتنا هي الفوز ومواصلة الضغط على منافسينا على اللقب، نحن على المسار الصحيح، مباراة تلو الأخرى، ونحن في حالة جيدة."

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر السعودي الدوري السعودي

