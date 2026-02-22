رونالدو بعد صدارة النصر: أنتمي للمملكة ونسير على الطريق الصحيح

أكد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، أنه سعيد للغاية بتواجده في المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالترحيب الحار الذي تلقاه هو وعائلته وأصدقاؤه منذ انضمامه للنادي.

جاءت تصريحات رونالدو عقب فوز النصر بنتيجة 4-2 على الحزم يوم السبت، حيث سجل النجم البرتغالي هدفين وساهم في تعزيز صدارة فريقه للدوري السعودي برصيد 55 نقطة.

وقال الأسطورة البرتغالية: "أنا سعيد للغاية، وكما أقول مرات عديدة، أنا أنتمي إلى المملكة العربية السعودية، إنها دولة رحبت بي وبأسرتي وأصدقائي ترحيبًا حارًا، وأنا سعيد هنا وأرغب في الاستمرار."

وأضاف: "الأهم أننا مستمرون في السعي، نحن في القمة، ومهمتنا هي الفوز ومواصلة الضغط على منافسينا على اللقب، نحن على المسار الصحيح، مباراة تلو الأخرى، ونحن في حالة جيدة."