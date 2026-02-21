منافس الأهلي.. الترجي يتصدر جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على الملعب التونسي
كتب : محمد عبد السلام
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
حقق نادي الترجي التونسي فوزا صعبا على نظيره الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري التونسي الممتاز.
وسجل هدف فوز الترجي الوحيد اللاعب حسام تقا في الدقيقة 21 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز، رفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، بينما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 41 نقطة ليحتل المركز الثالث.
وشهد المباراة من مدرجات الملعب المدرب الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني الجديد للترجي، وذلك بعد الإعلان عن التعاقد معه خلال الساعات الماضية حتى عام 2027.