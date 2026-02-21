بينهم محمد صلاح.. 37 لاعبا جديدا يتنافسون في قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ

حقق نادي الترجي التونسي فوزا صعبا على نظيره الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري التونسي الممتاز.

وسجل هدف فوز الترجي الوحيد اللاعب حسام تقا في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، بينما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 41 نقطة ليحتل المركز الثالث.

وشهد المباراة من مدرجات الملعب المدرب الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني الجديد للترجي، وذلك بعد الإعلان عن التعاقد معه خلال الساعات الماضية حتى عام 2027.