الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

0 2
16:00

كومو

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

منافس الأهلي.. الترجي يتصدر جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على الملعب التونسي

كتب : محمد عبد السلام

05:41 م 21/02/2026 تعديل في 06:16 م
حقق نادي الترجي التونسي فوزا صعبا على نظيره الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري التونسي الممتاز.

وسجل هدف فوز الترجي الوحيد اللاعب حسام تقا في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، بينما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 41 نقطة ليحتل المركز الثالث.

وشهد المباراة من مدرجات الملعب المدرب الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني الجديد للترجي، وذلك بعد الإعلان عن التعاقد معه خلال الساعات الماضية حتى عام 2027.

الترجي التونسي الملعب التونسي الدوري التونسي الممتاز

