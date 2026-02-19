مدة غياب رامي ربيعة عن العين الإماراتي بعد طرده أمام النصر

أكدت تقارير صحفية إماراتية أن رامي ربيعة، مدافع العين، سيغيب عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه للطرد في مواجهة النصر.

وكان ربيعة قد شارك أساسيًا في اللقاء، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء مباشرة عقب تدخّل داخل منطقة الجزاء، ليقرر الحكم إقصاءه من المباراة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم»، فإن ربيعة سيغيب عن مباراتي العين أمام بني ياس في الجولة الحالية، ثم أمام خورفكان في الجولة التالية من الدوري الإماراتي للمحترفين، بسبب الإيقاف الناتج عن البطاقة الحمراء المباشرة.

كما سيفتقد العين خدمات الباراجوياني أليخاندرو كاكو لنفس السبب بعد طرده في مباراة النصر، إضافة إلى غياب البرتغالي رافاييل فيريرا بسبب تراكم الإنذارات عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.