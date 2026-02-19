تقدم حسن رداد، وزير العمل، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع اليوم الخميس على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كان مصدر مسئول بوزارة العمل، كشف أن الوزارة تتابع حاليًا حالة العمال المصابين والمتوفين في حادث التصادم المروع على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد؛ لضمان صرف التعويضات المستحقة لهم.

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

ووجه وزير العمل، مديرية عمل بورسعيد، بسرعة جمع المعلومات وإعداد وإرسال تقرير مفصل بأسماء الضحايا والمصابين وملابسات الحادث؛ لبحث سرعة صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار الدور الاجتماعي لـوزارة العمل، وتخفيفًا عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.

ولقي 10 عمال مصرعهم اليوم الخميس في حادث تصادم مروع على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، أثناء عودتهم من العمل، حيث كانوا صائمين خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث أظهرت اللقطات الأولى من موقع الحادث تفتت سيارة النقل وارتطامها بسيارة ربع نقل محملة بالأفراد، ما أدى إلى وفاة جميع الركاب العشرة على الفور.