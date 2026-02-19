بدأ اسم كريستيانو رونالدو جونيور، نجل نجم البرتغال والنصر السعودي، يفرض نفسه مبكرًا على خريطة المواهب الشابة في أوروبا، بعدما كشفت تقارير صحفية عن متابعة واسعة من عدد من الأندية الكبرى لتحركاته

وذكرت صحيفة ذا صن أن 16 ناديًا يراقبون اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، والذي لعب على مستوى الفئات السنية مع منتخب البرتغال، في ظل الاهتمام المتزايد بموهبته.

وُلد كريستيانو جونيور في 17 يونيو 2010 بمدينة لا ميسا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتدرج في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد، كما يجيد أربع لغات هي البرتغالية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية.

وبحسب التقرير، تضم قائمة الأندية المهتمة به: توتنهام هوتسبير، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، هوفنهايم، إنتر ميلان، أتالانتا، ريد بول سالزبورغ، إضافة إلى مانشستر يونايتد ويوفنتوس حيث سبق له اللعب.

كما كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن ريال مدريد يراقب اللاعب عن كثب، في ظل متابعة واسعة لمستقبله خلال الفترة المقبلة.

