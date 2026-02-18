مباريات الأمس
واين روني منتقداً آرني سلوت:"صلاح أحد أعظم لاعبي البريميرليج"

كتب : نهي خورشيد

11:18 م 18/02/2026
انتقد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني المدير الفني الحالي لنادي ليفربول آرني سلوت، رغم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وأشار روني إلى أن أداء ليفربول هذا الموسم مخيب للآمال، إذ يحتل الفريق المركز السادس بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.

قال روني في حديثه مع برنامج The Overlap Fan Debate عبر Sky Bet:"التقيت سلوت عدة مرات، لكنني لا أراه يمتلك المبررات لقيادة ليفربول، خصوصاً بعد يورجن كلوب إذا لم يصل الفريق إلى المراكز الخمسة الأولى هذا الموسم، مما يلزم رحيله رغم فوزه بالدوري".

وعن أسباب تراجع الفريق، أشار روني قائلاً:" صلاح وفان دايك لم يكونا في أفضل حالاتهما، ترينت ألكسندر-آرنولد غائب وأندي روبرتسون لم يشارك كثيراً بجانب رحيل لويس دياز ووفاة دييجو جوتا، حتى داروين نونيز لم يكن الأفضل لكنه كان يضيف شيئاً، لذلك اعتبر ليفربول في مرحلة إعادة بناء".

ورغم ذلك، دافع روني عن قائد الفريق فيرجيل فان دايك والنجم محمد صلاح: "ما حدث منذ الموسم الماضي لا يجب أن ينعكس سلباً عليهما، صلاح أحد أعظم لاعبي البريميرليج وفان دايك من أفضل المدافعين في جيله".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح فيرجيل فان دايك واين روني ليفربول آرني سلوت الدوري الإنجليزي

