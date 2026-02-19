باعت مصاغها لشراء سلاح قتله.. شابة سورية وعشيقها يقتلان زوجها

كشفت صحيفة "الوطن" السورية، عن ملابسات جريمة قتل وقعت في حي الفيحاء بمدينة حماة، حيث أقدمت شابة تبلغ من العمر 19 عاما على قتل زوجها بالتخطيط مع "عشيقها".

وأوضحت الصحيفة، أن الضحية محمود حسين العلي الزوين البالغ 29 عاما، الذي عاد مؤخرا من رحلة اغتراب في السعودية استمرت 14 عاما، طمح خلالها للاستقرار في وطنه.

وأشار المكتب الإعلامي في مديرية الأمن الداخلي بحماة، إلى أن دوريات قسم شرطة الحميدية تحركت فور تلقي بلاغ عن إصابة شخص بطلق ناري، إلا أن الضحية فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى.

وذكر البيان، أن الشرطة ألقت القبض على المتورطين، حيث اعترفت الزوجة بتخطيطها للجريمة بالاشتراك مع "ابن جيران أهلها"، وهو الشخص الذي تقدم لخطبتها سابقا ورفضه أهلها.

وأظهرت التحقيقات، أن الزوجة بدأت التخطيط للتخلص من زوجها قبل 10 أيام من وقوع الحادثة؛ إذ باعت مصاغها الذهبي لشراء مسدس وسلمته لشريكها، بالإضافة إلى خاتم ذهبي ووعد بقطعة أخرى بعد التنفيذ.

وبررت المتهمة فعلتها باعتقادها أن حالة "الترمل" ستجبر عائلتها مستقبلا على قبول زواجها من عشيقها.

وفي ليلة التنفيذ، استدرجت الزوجة زوجها لمغادرة المنزل قرابة الساعة الـ10 مساء بحجة شراء مستلزمات للسهرة، بالتنسيق مع القاتل الذي كان يتربص بهما.

وفي الطريق، هاجم الجاني الضحية وأطلق الرصاص مباشرة على رأسه، مما أدى لمقتله فورا، بينما تركت الزوجة الجثة في الشارع وعادت إلى منزلها.