النصر يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على أركاداغ

كتب : مصراوي

11:07 م 18/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

حقق نادي النصر السعودي فوزا مهما على نظيره أركاداغ التركماني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وسجل هدف النصر الوحيد اللاعب عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وقد أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب جويشميرات أناجوليف لاعب فريق أركاداغ في الدقيقة 1+90.

وبهذا الفوز، حجز النصر مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعدما تفوق في مباراتي الذهاب والإياب، ليحسم التأهل بمجموع 2-0.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من البطولة.

مباراة النصر وأركاداغ النصر السعودي دوري أبطال آسيا 2

