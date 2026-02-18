نيوكاسل يونايتد يضرب كرباج أجدام بسداسية في دوري أبطال أوروبا

أول تحرك من يويفا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على نظيره كرباج أجدام بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف نيوكاسل يونايتد كلا من: أنتوني جوردون في الدقيقة 3 و 32 و 33 و 1+45، مالك ثياو في الدقيقة 8، جاكوب ميرفي في الدقيقة 72.

وسجل هدف كرباج أجدام الوحيد في المباراة اللاعب إلفين سيفير كليف في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل يونايتد نظيره كرباج أجدام في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساء.