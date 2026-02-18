مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 6
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

1 1
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس

0 0
22:00

باير ليفركوزن

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 1
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
21:45

كومو

نيوكاسل يونايتد يضرب كرباج أجدام بسداسية في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

09:53 م 18/02/2026
حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على نظيره كرباج أجدام بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف نيوكاسل يونايتد كلا من: أنتوني جوردون في الدقيقة 3 و 32 و 33 و 1+45، مالك ثياو في الدقيقة 8، جاكوب ميرفي في الدقيقة 72.

وسجل هدف كرباج أجدام الوحيد في المباراة اللاعب إلفين سيفير كليف في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل يونايتد نظيره كرباج أجدام في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساء.

دوري أبطال أوروبا مباراة نيوكاسل يونايتد وكارباج أجدام نيوكاسل يونايتد

