بودو جليمت يضرب إنتر ميلان بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

12:20 ص 19/02/2026
    خلال مباراة إنتر ميلان وبودو جليمت (1)
    خلال مباراة إنتر ميلان وبودو جليمت (3)

حقق بودو جليمت فوزا كبيرا على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بودو جليمت كلا من: سوندر فيت في الدقيقة 20، ينس هاوجي في الدقيقة 61، كاسبر هيغ في الدقيقة 64.

بينما أحرز هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة اللاعب فرانشيسكو بيو إسبوزينو في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يلاقي إنتر ميلان بودو جليمت على أرضه يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا مباراة إنتر ميلان وبودو جليمت إنتر ميلان

إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية
