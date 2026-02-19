بودو جليمت يضرب إنتر ميلان بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

عمر مرموش يكشف عن فريقه المفضل في الدوري المصري

حقق بودو جليمت فوزا كبيرا على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بودو جليمت كلا من: سوندر فيت في الدقيقة 20، ينس هاوجي في الدقيقة 61، كاسبر هيغ في الدقيقة 64.

بينما أحرز هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة اللاعب فرانشيسكو بيو إسبوزينو في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يلاقي إنتر ميلان بودو جليمت على أرضه يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.