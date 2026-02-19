"الحوت" الإيراني.. ما هو سلاح خامنئي لإغراق حاملات الطائرات الأمريكية؟

أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن منظومة "الحوت" الإيرانية تحت الماء باتت تمثل التهديد الأكثر جدية للقطع البحرية الضخمة، إذ ترجح التقديرات العسكرية أن طهران قد حسمت خيارها باستخدام هذا "الطوربيد" فائق السرعة كأداة رئيسية في خطتها الهادفة تعطيل فاعلية حاملات الطائرات الأمريكية وإغراقها.

رسائل خامنئي وتوقيت الحاملات

ووفقا لتحليل نشره موقع "نتسيف" العبري، الأربعاء، فإن هذه التقديرات تستند إلى نبرة التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تزامنت "بشكل لافت" مع وصول حاملتي الطائرات الأمريكيتين (أبراهام لينكولن) و(جيرالد فورد) إلى مياه الشرق الأوسط، ما أعطى انطباعا بأن طهران كانت تنتظر وصول "الأهداف الثمينة" لإعلان جاهزيتها.

ووجه خامنئي رسالة تحدٍ صريحة لواشنطن قائلا: "السلاح القادر على إغراق السفينة أخطر من السفينة نفسها"، موضحا أن الحاملة رغم خطورتها، إلا أنها تبقى هدفا للسلاح الذي يمتلك القدرة على إغراقها في قاع البحر.

واعتبرت مصادر إسرائيلية أن تلميحات خامنئي ليست إلا إشارة مبطنة لطوربيد "الحوت"، الذي تضعه طهران في قلب استراتيجيتها البحرية كأداة قادرة على كسر ميزان القوى ومواجهة التفوق النوعي للأساطيل الأمريكية.

محرك صاروخي وقوة تدميرية

وتُفيد التقارير بأن "الحوت" يمثل النسخة الإيرانية المطورة عن الطوربيد الروسي (VA-111 Shkval)، حيث يعتمد تقنية "التجويف الفائق" الثورية. وتسمح هذه التقنية للطوربيد بالتحرك داخل فقاعة غازية تعزله عن احتكاك الماء، ما يمنحه سرعة خاطفة تصل إلى 360 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة تتجاوز أربعة أضعاف قدرة الطوربيدات التقليدية.

ويعمل "الطوربيد" بمحرك صاروخي يعتمد على الوقود الصلب، مما يمنحه مرونة عالية في الإطلاق من غواصات أو سفن سطحية أو حتى منصات بحرية أخرى. وبفضل رأسه الحربي الذي يزن 210 كيلوجرامات من المتفجرات، وسرعته الخارقة، تؤكد التقييمات الإسرائيلية أن "الحوت" يقلص زمن رد الفعل لدى السفن المستهدفة إلى مستويات حرجة، مما يجعل محاولات التصدي له تحديا تقنيا شبه مستحيل.

ورغم هذه القدرات الفتاكة، لفت التقرير إلى وجود "نقاط ضعف" فنية قد تحد من فاعلية "الحوت"، إذ لا يتجاوز مداه العملياتي حاجز الـ 50 كيلومترا. كما تواجه أنظمة توجيهه تحديات معقدة بسبب الضوضاء الهائلة الناتجة عن محركه الصاروخي وتحركه داخل الفقاعة الغازية، مما قد يربك دقة استهدافه للأهداف البعيدة.

منعطف خطير يهدد الاستقرار

يأتي تسليط الضوء على قدرات "الحوت" في توقيت شديد الحساسية، حيث يمر التوتر بين واشنطن وطهران بمنعطف خطير. فبينما تعزز الولايات المتحدة قبضتها البحرية بحشود غير مسبوقة، تلوح طهران بـ "خيار الغرق"، ما يرفع منسوب المخاوف الدولية من شرارة قد تدفع المنطقة نحو مواجهة مباشرة لا تحمد عقباها.