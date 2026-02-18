هل تسبب مورينيو في واقعة العنصرية ضد فينيسيوس؟

أول تحرك من يويفا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية

اتهمت منظمة Kick It Out البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، بـ التلاعب النفسي ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وجاءت الاتهامات بعد أن قال مورينيو إن نجم ريال مدريد "أثار" لاعبي وجماهير بنفيكا قبل أن يتعرض للعنصرية من لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، الذي وصف فينيسيوس بـ "القرد".

كما صرح مورينيو بعد هزيمة فريقه 1-0 بأن احتفال فينيسيوس المبالغ بعد الهدف أثار لاعبيه وجماهير النادي، مؤكداً في مقابلة مع أمازون برايم:"عندما تسجل هدفاً كهذا، يجب الاحتفال والعودة لمكانك هذا النادي بعيد عن العنصرية، وأعظم لاعب في تاريخه كان أسود".

ورأت Kick It Out أن التركيز على احتفال فينيسيوس أو تاريخ النادي بدل الاعتراف بالواقعة هو شكل من أشكال التلاعب النفسي.

من جهته، أصدر بنفيكا بياناً داعماً لبريستياني أكد خلاله التزام النادي بالقيم الأساسية للمساواة والاحترام والشمولية، ونفى أي إساءة وأن ما حدث ما هو إلا حملة تشهير ضد لاعبه.

كما نشر النادي مقطع فيديو على وسائل التواصل يوضح أن لاعبي ريال مدريد لم يكونوا قريبين بما يكفي لسماع اي تعليق من بريستياني.

إلى جانب ذلك نفى بريستياني التهم عبر إنستجرام وX، مؤكداً أنه لم يوجه أي إهانات عنصرية وأن تغطيته فمه بالقميص كانت طبيعية أثناء التحدث مع زملائه.