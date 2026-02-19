عمر مرموش يكشف عن فريقه المفضل في الدوري المصري

خلال استضافته عبر الصفحة الرسمية لـ الدوري الإنجليزي الممتاز على يوتيوب، تحدث عمر مرموش عن عدة أمور تتعلق بمصر وبداياته في كرة القدم، بمشاركة عدد من لاعبي أندية البريميرليج.

وعند سؤاله عن أفضل فريق في بلده، اختار وادي دجلة، موضحًا أن النادي هو الذي بدأ فيه مسيرته منذ الطفولة، وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول في سن مبكرة قبل خوض تجربة الاحتراف خارج مصر.

كما أشار مرموش إلى أن الأهرامات هي المكان الذي ينصح زملاءه بزيارته عند القدوم إلى مصر، مؤكدًا أنها من أبرز المعالم السياحية في البلاد، بينما اعتبر لعبة الإسكواش هي الأشهر في مصر بعيدًا عن كرة القدم.

وفيما يخص أفضل لاعب في تاريخ مصر، فضّل مرموش عدم الانحياز، قائلًا إنه يترك الحكم للجماهير.

