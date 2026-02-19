مباريات الأمس
عمر مرموش يكشف عن فريقه المفضل في الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

12:51 ص 19/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش مع وادي دجلة (3)
  • عرض 11 صورة
    عاشور هاشم مدرب عمر مرموش في نادي وادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (33) (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (32) (1)

خلال استضافته عبر الصفحة الرسمية لـ الدوري الإنجليزي الممتاز على يوتيوب، تحدث عمر مرموش عن عدة أمور تتعلق بمصر وبداياته في كرة القدم، بمشاركة عدد من لاعبي أندية البريميرليج.

وعند سؤاله عن أفضل فريق في بلده، اختار وادي دجلة، موضحًا أن النادي هو الذي بدأ فيه مسيرته منذ الطفولة، وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول في سن مبكرة قبل خوض تجربة الاحتراف خارج مصر.

كما أشار مرموش إلى أن الأهرامات هي المكان الذي ينصح زملاءه بزيارته عند القدوم إلى مصر، مؤكدًا أنها من أبرز المعالم السياحية في البلاد، بينما اعتبر لعبة الإسكواش هي الأشهر في مصر بعيدًا عن كرة القدم.

وفيما يخص أفضل لاعب في تاريخ مصر، فضّل مرموش عدم الانحياز، قائلًا إنه يترك الحكم للجماهير.

"بكلمه واتساب".. صالح جمعة يرد على توتر علاقته بإمام عاشور بعد أزمة "السهرة"

"كمين اتحاد الكرة".. تعليق قوي من نجم الزمالك السابق بعد توديع كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مرموش وادي دجلة مانسشتر سيتي

