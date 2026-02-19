أرسنال يقع في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش يكشف عن فريقه المفضل في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي مباراة أرسنال أمام نظيره وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي أرسنال كلا من: بوكابو ساكا في الدقيقة 5، بيرو هينكابي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

كما أحرز هدفي وولفرهامبتون كلا من: هوجو بوينو في الدقيقة 61، بينما خطف ريكاردو كالافيوري هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة 4+90.

وبهذا التعادل رفع أرسنال نقاطه إلى 58 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وولفرهامبتون نقاطه إلى 10 نقاط ليتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.