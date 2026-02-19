مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

أرسنال يقع في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

12:16 ص 19/02/2026
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (1)
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (2)
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (3)

حسم التعادل الإيجابي مباراة أرسنال أمام نظيره وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي أرسنال كلا من: بوكابو ساكا في الدقيقة 5، بيرو هينكابي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

كما أحرز هدفي وولفرهامبتون كلا من: هوجو بوينو في الدقيقة 61، بينما خطف ريكاردو كالافيوري هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة 4+90.

وبهذا التعادل رفع أرسنال نقاطه إلى 58 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وولفرهامبتون نقاطه إلى 10 نقاط ليتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال الدوري الإنجليزي مباراة أرسنال وولفرهامبتون

