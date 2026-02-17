مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

1 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

5 2
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

2 1
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 4
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

جلطة سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

10:02 م 17/02/2026
    خلال مباراة جلطة سراي ويوفنتوس (4)
    خلال مباراة جلطة سراي ويوفنتوس (2)
    خلال مباراة جلطة سراي ويوفنتوس (5)
    خلال مباراة جلطة سراي ويوفنتوس (1)

نجح غلطة سراي في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره يوفنتوس بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف جلطة سراي كلا من: جابرييل سارا في الدقيقة 15، نوا لانج في الدقيقة 49 و 75، دافيسون سانشيز في الدقيقة 60، ساشا بوي في الدقيقة 86.

وأحرز هدفي يوفنتوس كلا من: تيون كووبمينيرز في الدقيقة 16 و 32 من زمن الشوط الأول.

ومن المقرر أن يلاقي جلطة سراي نظيره يوفنتوس في مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساء.

