جلطة سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

نجح غلطة سراي في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره يوفنتوس بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف جلطة سراي كلا من: جابرييل سارا في الدقيقة 15، نوا لانج في الدقيقة 49 و 75، دافيسون سانشيز في الدقيقة 60، ساشا بوي في الدقيقة 86.

وأحرز هدفي يوفنتوس كلا من: تيون كووبمينيرز في الدقيقة 16 و 32 من زمن الشوط الأول.

ومن المقرر أن يلاقي جلطة سراي نظيره يوفنتوس في مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساء.