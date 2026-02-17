أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيل الرسمي للفريق الملكي لمواجهة بنفيكا البرتغالي في مباراة ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب دا لوز معقل بنفيكا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أرنولد - روديجر - هويسين - كاريراس.

خط الوسط: جولر - فالفيردي - تشواميني - كامافينجا.

خط الهجوم: مبابي - فينيسيوس.