كأس مصر

الزمالك

1 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

5 2
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

2 2
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 4
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

مبابي يقود الهجوم.. أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بنفيكا

كتب - محمد عبد السلام:

09:17 م 17/02/2026
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (2)
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (3)
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (1)
    خلال مباراة ريال مدريد وفياريال (1)

أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيل الرسمي للفريق الملكي لمواجهة بنفيكا البرتغالي في مباراة ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب دا لوز معقل بنفيكا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أرنولد - روديجر - هويسين - كاريراس.

خط الوسط: جولر - فالفيردي - تشواميني - كامافينجا.

خط الهجوم: مبابي - فينيسيوس.

تشكيل ريال مدريد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد في مباراة بنفيكا

