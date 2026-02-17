مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

1 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 3
18:00

الاتحاد

بابى سار لاعب توتنهام يطالب الإفراج عن جماهير السنغال (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

05:02 م 17/02/2026 تعديل في 05:07 م
    أزمة بسبب منشفة حارس السنغال (5)
    أزمة بسبب منشفة حارس السنغال (2)
    لقطة أشرف حكيمي مع حارس السنغال (7)
    لقطة أشرف حكيمي مع حارس السنغال (6)
    السنغال والمغرب (10) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
    ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟

طالب بابي ماتار سار، نجم منتخب السنغال وفريق توتنهام، بالإفراج عن جماهير بلاده عقب اعتقالهم في أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي.

وشهد نهائي أمم أفريقيا بين السنغال والمغرب احتجاز العديد من الجماهير السنغالية عقب نشوب أحداث شغب وخروج عن النص، مما أدى لاعتقالهم.

وكتب بابي سار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " 30 يومًا من الاحتجاز لمشجعين كان ذنبهم الوحيد دعم فريقهم بشغف ..

نندد بشدة بهذا الظلم ونطالب بالإفراج عنهم. كل الدعم والتضامن مع مواطنينا".

بابي سار

السنغال والمغرب بابي سار منتخب السنغال توتنهام

