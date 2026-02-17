بابى سار لاعب توتنهام يطالب الإفراج عن جماهير السنغال (صورة)

مدينة أمريكية تهدد بعدم استضافة مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

بعد قرار رابطة البريميرليج.. أبرز اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي

طالب بابي ماتار سار، نجم منتخب السنغال وفريق توتنهام، بالإفراج عن جماهير بلاده عقب اعتقالهم في أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي.

وشهد نهائي أمم أفريقيا بين السنغال والمغرب احتجاز العديد من الجماهير السنغالية عقب نشوب أحداث شغب وخروج عن النص، مما أدى لاعتقالهم.

وكتب بابي سار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " 30 يومًا من الاحتجاز لمشجعين كان ذنبهم الوحيد دعم فريقهم بشغف ..

نندد بشدة بهذا الظلم ونطالب بالإفراج عنهم. كل الدعم والتضامن مع مواطنينا".