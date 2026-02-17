قررت النيابة العامة بالقاهرة، إخلاء سبيل صانع المحتوى "كروان مشاكل" ومالكة كافية بمدينة نصر، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في اتهامهما بالدعوة لتنظيم حفل دون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"كروان مشاكل" ومالكة كافيه، على خلفية اتهامات بتنظيم فعالية فنية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وجاءت عملية الضبط عقب توجيه دعوة عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحضور حفل داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة نصر، دون استصدار التراخيص المطلوبة لإقامة الفعالية.

وبحسب التحريات، فإن الدعوة كانت تتعلق بحفل لأحد أصدقاء المتهم، ما استدعى تدخل الجهات المعنية للتحقق من مدى قانونية الإجراءات المتبعة.

اقرأ أيضًا:

حيثيات إعدام قاتل "أطفال اللبيني": راودها عن نفسها فأبت ووعدها بالزواج وحثها على خلع الزوج

لهو التلاميذ ينتهي بطعنة.. تفاصيل اعتداء طالبين على زميلهما بالمنوفية

دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله: لسة في ثانية ثانوي (خاص)