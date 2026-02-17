مباريات الأمس
بعد قرار رابطة البريميرليج.. أبرز اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

04:51 م 17/02/2026
  عمر مرموش (32) (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش (32) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (16) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد
  • عرض 16 صورة
    محمد قدوس مع وست هام (2)
  • عرض 16 صورة
    المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (14) (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش (39) (1)
  • عرض 16 صورة
    حنبل المجبري
  • عرض 16 صورة
    حنبعل المجبري
  • عرض 16 صورة
    إسماعيلا سار
  • عرض 16 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 16 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 16 صورة
    أماد ديالو 2 (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش

مع اقتراب شهر رمضان، تتجه الأنظار إلى ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يخوض عدد من اللاعبين المسلمين مبارياتهم وهم صائمون، يأتي علي رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت عن إتاحة فترات توقف قصيرة خلال المباريات التي يتزامن توقيتها مع أذان المغرب، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين للإفطار وتناول السوائل.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز اللاعبين المسلمين المنتظر مشاركتهم خلال رمضان:

نصير مزراوي – مانشستر يونايتد

محمد صلاح – ليفربول

ريان أيت نوري – مانشستر سيتي

عمر مرموش – مانشستر سيتي

أمين عدلي – بورنموث

دانغو أوتارا – برينتفورد

طارق لامبتي – برايتون

يانكوبا مينتيه – برايتون

هانيبال المجبري – بيرنلي

شادي رياض – كريستال بالاس

إسماعيلا سار – كريستال بالاس

شيخ عمر دوكوري – كريستال بالاس

آدم أزنو – إيفرتون

إدريسا غانا غاي – إيفرتون

إليمان نداي – إيفرتون

أماد ديالو – مانشستر يونايتد

يوان ويسا – نيوكاسل يونايتد

إبراهيم سانغاري – نوتنغهام فورست

رينيلدو ماندافا – سندرلاند

آرثر ماسواكو – سندرلاند

محمد حبيب ديارا – سندرلاند

شمس الدين طالبي – سندرلاند

بابي ماتار سار – توتنهام

محمد قدوس – توتنهام

إيف بيسوما – توتنهام

مالك ديوف – وست هام يونايتد

