النصر السعودي يعلن اعتناق لاعبته البرازيلية كاثلين الإسلام (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي أعتناق لاعبته البرازيلية كاثلين سوزا، الإسلام، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انستجرام.

ونشر حساب نادي النصر مقطع فيديو للاعبة البرازيلية كاثلين، وأرفق بها تعليق :"نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينةً وسلامًا".

جدير بالذكر أن البرازيلية كاثلين سوزا، انضمت لصفوف نادي النصر في أغسطس 2024 لمدة موسمين.

وتبلغ سوزا من العمر 29 عامًا، وُلدت في مدينة ساو فيسنتي بولاية ساو باولو البرازيلية، وتشغل مركز قلب الدفاع.