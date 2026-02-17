مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

النصر السعودي يعلن اعتناق لاعبته البرازيلية كاثلين الإسلام (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

12:42 م 17/02/2026

البرازيلية كاثلين سوزا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي النصر السعودي أعتناق لاعبته البرازيلية كاثلين سوزا، الإسلام، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انستجرام.

ونشر حساب نادي النصر مقطع فيديو للاعبة البرازيلية كاثلين، وأرفق بها تعليق :"نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينةً وسلامًا".

جدير بالذكر أن البرازيلية كاثلين سوزا، انضمت لصفوف نادي النصر في أغسطس 2024 لمدة موسمين.

وتبلغ سوزا من العمر 29 عامًا، وُلدت في مدينة ساو فيسنتي بولاية ساو باولو البرازيلية، وتشغل مركز قلب الدفاع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البرازيلية كاثلين سوزا كاثلين سوزا النصر السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات