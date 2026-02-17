مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

12:50 م 17/02/2026

باريس سان جيرمان

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق موناكو اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، ضمن منافسات ملحق الذهاب بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد "لويس الثاني".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يحتل فريق موناكو المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

