يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق موناكو اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، ضمن منافسات ملحق الذهاب بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد "لويس الثاني".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يحتل فريق موناكو المركز الثامن برصيد 31 نقطة.