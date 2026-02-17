مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

اليوم.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كتب : مصراوي

10:00 ص 17/02/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وباور ديناموز (2)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (6)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    جماهير الأهلي (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وباور ديناموز (4)
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وباور ديناموز (3)
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وباور ديناموز (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    بيراميدز و باور ديناموز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (10)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (7)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (8)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (3)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الثلاثاء، قرعة دور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بتواجد 4 أندية مصرية.

حيث تمكن الأهلي وبيراميدز من التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما عبر الزمالك والمصري البورسعيدي لربع نهائي كأس الكونفدرالية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

من المقرر أن تُجرى مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بقاعة المؤتمرات.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 وسط حضور ممثلي الأندية المشاركة في هذا الدور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأندية المصرية في البطولات الأفريقية قرعة دوري أبطال أفريقيا قرعة كأس الكونفدرالية الأهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
هل توزيع التمر على الصائمين يحقق ثواب تفطير الصائم؟.. الإفتاء توضح
جنة الصائم

هل توزيع التمر على الصائمين يحقق ثواب تفطير الصائم؟.. الإفتاء توضح

تلميذ يتعرض للتحرش داخل مدرسة بالشرقية.. والنيابة تحيل المسؤولين للمحاكمة
حوادث وقضايا

تلميذ يتعرض للتحرش داخل مدرسة بالشرقية.. والنيابة تحيل المسؤولين للمحاكمة

بينها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
رياضة عربية وعالمية

بينها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر