اليوم.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تقام اليوم الثلاثاء، قرعة دور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بتواجد 4 أندية مصرية.

حيث تمكن الأهلي وبيراميدز من التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما عبر الزمالك والمصري البورسعيدي لربع نهائي كأس الكونفدرالية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

من المقرر أن تُجرى مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بقاعة المؤتمرات.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 وسط حضور ممثلي الأندية المشاركة في هذا الدور.