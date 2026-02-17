تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أستقر ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره فريق بنفيكا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ملحق ذهاب دوري أبطال أوروبا.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ـ حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

ـ خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دين هويسن - ألفارو كاريراس.

ـ خط الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي.