كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

12:57 م 17/02/2026

فريق ريال مدريد

أستقر ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره فريق بنفيكا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ملحق ذهاب دوري أبطال أوروبا.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ـ حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

ـ خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دين هويسن - ألفارو كاريراس.

ـ خط الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا مباراة ريال مدريد وبنفيكا دوري أبطال أوروبا

