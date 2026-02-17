مباريات الأمس
بعد التأهل لربع النهائي.. كم حصدت الأندية المصرية ماليًا في البطولات الأفريقية؟

كتب : مصراوي

11:43 ص 17/02/2026
حسمت الأندية المصرية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم، تأهلها بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعد تخطي دور المجموعات بجدارة بالنسخة الحالية.

وعبر الأهلي وبيراميدز لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تأهل الزمالك والمصري البورسعيدي لنفس الدور في بطولة كأس الكونفدرالية.

كم بلغت الأرباح المالية للأندية المصرية بعد التأهل لربع النهائي؟

وفقًا للجوائز المالية المعلنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق النسخة الجارية، حصد كل من الأهلي وبيراميدز بعد تأهلهم لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 900 ألف دولار.

بينما حصد الزمالك والمصري البورسعيدي عقب التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية 550 ألف دولار.

