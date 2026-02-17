أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز بشكل جزئي لساعات ضمن المناورات القائمة اليوم، وذلك مراعاةً لمبدأ السلامة والملاحة البحرية.

ومن جانبه شدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن قواته مستعدة لإغلاق مضيق هرمز إذا قرر كبار القادة الإيرانيين ذلك.

وأعلنت إيران أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تدريبات، فجر أمس الاثنين، في مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عمان، وهي ممرات مائية حيوية للتجارة الدولية، يمر من خلالها 20% من إجمالي حجم النفط في العالم.

وأشارت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن القوات بدأت تدريبات بالذخيرة الحية باتجاه مضيق هرمز، موضحًة أن الصواريخ التي تم إطلاقها داخل إيران وعلى طول سواحلها وجزرها، أصابت أهدافها.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وإيران جولتهما الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.