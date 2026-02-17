إعلان

إعلام إيراني: إغلاق مضيق هرمز جزئيًا.. الحرس الثوري: مستعدون لغلقه كليًا

كتب : محمد جعفر

01:46 م 17/02/2026

إغلاق إيران مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز بشكل جزئي لساعات ضمن المناورات القائمة اليوم، وذلك مراعاةً لمبدأ السلامة والملاحة البحرية.

ومن جانبه شدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن قواته مستعدة لإغلاق مضيق هرمز إذا قرر كبار القادة الإيرانيين ذلك.

وأعلنت إيران أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تدريبات، فجر أمس الاثنين، في مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عمان، وهي ممرات مائية حيوية للتجارة الدولية، يمر من خلالها 20% من إجمالي حجم النفط في العالم.

وأشارت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن القوات بدأت تدريبات بالذخيرة الحية باتجاه مضيق هرمز، موضحًة أن الصواريخ التي تم إطلاقها داخل إيران وعلى طول سواحلها وجزرها، أصابت أهدافها.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وإيران جولتهما الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز جزئيا إغلاق إيران مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني قائد القوات البحرية الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
أخبار وتقارير

هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات