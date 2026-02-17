إعلان

رعب في قويسنا.. كلاب ضالة تعقر 7 أشخاص معظمهم أطفال

كتب : أحمد الباهي

01:54 م 17/02/2026

كلاب ضالة

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 7 أشخاص بعقر كلاب ضالة بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، مما تسبب في حالة من الفزع بين أهالي المنطقة.

البداية كانت بشكوى الأهالي القاطنين بنطاق صيدلية ميدو تلاها شكاوى مماثلة بمنطقة موقف شبين الكوم في مدينة قويسنا، لافتين إلى تعرض أبنائهم لعقر كلاب ضالة يتنقلون بشوارع كل منطقة.

مصدر مسؤول بمديرية الصحة، أكد لموقع "مصراوي"، استقبال 7 حالات بطوارئ مستشفى قويسنا العام، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

