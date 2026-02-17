وزير الاتصالات يشارك في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند

غادر رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة اليوم متوجهًا إلى مدينة نيودلهي في جمهورية الهند في زيارة تستغرق 3 أيام للمشاركة في فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026، التي تنعقد بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، إلى جانب نحو 250 ألف مشارك من ممثلي الحكومات، ومسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تُعقد القمة للمرة الأولى في إحدى دول الجنوب العالمي، وتهدف إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية، ودفع النمو الشامل، وتعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان، والحريصة على حماية الكوكب.

كما تسعى القمة إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي والفرص المرتبطة به.

وترتكز القمة على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإنسان، والكوكب، والتقدم، وتمثل القمة منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف، مع طرح أولويات جديدة، وتطوير أطر تعاون عملية؛ بما يتيح الانتقال من البيانات السياسية رفيعة المستوى إلى أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأتي المشاركة في أعمال القمة في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز تواجد مصر في المحافل الدولية المعنية بصياغة مستقبل التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وترسيخ دور مصر كشريك فاعل في مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا، لا سيما في ظل تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصب الرئيس المشارك لمجموعة عمل ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي في القمة.