إعلان

وزير الاتصالات يشارك في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند

كتب : آية محمد

01:51 م 17/02/2026

رأفت هندي وزير الاتصالات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة اليوم متوجهًا إلى مدينة نيودلهي في جمهورية الهند في زيارة تستغرق 3 أيام للمشاركة في فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026، التي تنعقد بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، إلى جانب نحو 250 ألف مشارك من ممثلي الحكومات، ومسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تُعقد القمة للمرة الأولى في إحدى دول الجنوب العالمي، وتهدف إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية، ودفع النمو الشامل، وتعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان، والحريصة على حماية الكوكب.

كما تسعى القمة إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي والفرص المرتبطة به.

وترتكز القمة على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإنسان، والكوكب، والتقدم، وتمثل القمة منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف، مع طرح أولويات جديدة، وتطوير أطر تعاون عملية؛ بما يتيح الانتقال من البيانات السياسية رفيعة المستوى إلى أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأتي المشاركة في أعمال القمة في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز تواجد مصر في المحافل الدولية المعنية بصياغة مستقبل التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وترسيخ دور مصر كشريك فاعل في مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا، لا سيما في ظل تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصب الرئيس المشارك لمجموعة عمل ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي في القمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الإتصالات رأفت هندي قائد القوات البحرية الإيراني رأفت الهندي يتجه لمدينة نيودلهي حوكمة الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر
أخبار مصر

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
دراما و تليفزيون

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات