موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي في دوري الأبطال

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري الأبطال.

وبهذه النتيجة ضمن النادي الأهلي الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، متصدرا لمجموعته برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الجونة يوم الخميس الموافق 19 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يدخل الجونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.