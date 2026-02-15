تستضيفها مصر.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟

نجحت الأندية المصرية في حجز بطاقة العبور بشكل رسمي لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بعد وصولنا للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتمكن الأهلي وبيراميدز من الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، كما تأهل الزمالك وبيراميدز لربع نهائي الكونفدرالية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

من المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق 17 فبراير الجاري.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل 17 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

