تستضيفها مصر.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

05:10 م 15/02/2026
نجحت الأندية المصرية في حجز بطاقة العبور بشكل رسمي لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بعد وصولنا للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتمكن الأهلي وبيراميدز من الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، كما تأهل الزمالك وبيراميدز لربع نهائي الكونفدرالية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

من المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق 17 فبراير الجاري.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل 17 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

الأندية المصرية في البطولات الأفريقية قرعة كأس الكونفدرالية قرعة دوري أبطال أفريقيا الأهلي الزمالك

