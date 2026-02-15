رسالة خاصة من جماهير الأهلي لشهداء النادي خلال مباراة الجيش الملكي

توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي.. ما موقف إمام عاشور؟

وجهت جماهير النادي المتواجدة في مدرجات ملعب "القاهرة الدولي"، لمتابعة مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، رسالة إلى شهداء الفريق.

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، لافتات تحمل رقم 74 وهو عدد شهداء النادي، بجانب لافتة كتب عليها: "لن ننساكم، دول ناس صورها باقية لسه في مدرجاتنا".

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره الجيش الملكي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

ويذكر أن النادي الأهلي، ضمن الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعد التعادل في الجولة الماضية مع شبيبة القبائل الجزائري.