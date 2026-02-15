مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

3 0
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

2 0
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 0
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

رسالة خاصة من جماهير الأهلي لشهداء النادي خلال مباراة الجيش الملكي

كتب : يوسف محمد

06:53 م 15/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جماهير النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 4 صورة
    جماهير النادي الأهلي (3) (1)
  • عرض 4 صورة
    جماهير النادي الأهلي (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت جماهير النادي المتواجدة في مدرجات ملعب "القاهرة الدولي"، لمتابعة مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، رسالة إلى شهداء الفريق.

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، لافتات تحمل رقم 74 وهو عدد شهداء النادي، بجانب لافتة كتب عليها: "لن ننساكم، دول ناس صورها باقية لسه في مدرجاتنا".

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره الجيش الملكي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

ويذكر أن النادي الأهلي، ضمن الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعد التعادل في الجولة الماضية مع شبيبة القبائل الجزائري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير النادي الأهلي رسالة جماهير النادي الأهلي للشهداء تيفو الأهلي اليوم الأهلي مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الدواجن: السماسرة ومحال الطيور الحية وراء أزمة ارتفاع الدواجن
اقتصاد

شعبة الدواجن: السماسرة ومحال الطيور الحية وراء أزمة ارتفاع الدواجن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
اقتصاد

رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
أخبار المحافظات

"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ
أخبار وتقارير

بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور