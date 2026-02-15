"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟

تمكن فريق المصري البورسعيدي، من حجز بطاقة التأهل بشكل رسمي لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد ختام مبارياته في دور المجموعات أمس السبت.

وكان فريق المصري قاب قوسين من توديع البطولة في حال تحقيق نتيجة سلبية بالجولة الأخيرة، نظرًا لتساوي النقاط مع كايزر تشيفز.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مشوار الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية كالتالي:

أنهي المصري البورسعيدي مشواره في كأس الكونفدرالية وصيفًا للمجموعة برصيد 10 نقاط جمعهم من:

الجولة الأولى: فاز على كايزر تشيفز 2-1

الجولة الثانية: فاز على زيسكو 3-2

الجولة الثالثة: تعادل سلبيًا مع الزمالك

الجولة الرابعة: خسر من الزمالك 2-1

الجولة الخامسة: خسر من كايزر تشيفز 2-1

الجولة السادسة: فاز على زيسكو 2-0